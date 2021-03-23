США вынашивают план сорвать крупные оружейные контракты России. Об этом пишет издание «Репортер».

Мировой оружейный рынок – один из важных источников дохода США. К тому же, диктуя условия продаж оружия, Вашингтон довольно успешно несколько десятилетий расширял свое влияние.

Россия в последние годы составляет США серьезную конкуренцию на этом поприще. И это достаточно серьезно беспокоит Вашингтон. Чтобы помешать России нарастить продажи оружия, США планируют ряд серьезных шагов, поскольку никак не могут смириться с мыслью, что Россия может конкурировать в сфере вооружений.

Американцы уже ввели санкции против российских компаний, а также ограничили поставку в РФ товаров двойного назначения. Помимо этого, Вашингтон запретил продажу России технологий, которые могли бы использоваться в ВПК.



И сейчас, похоже, США решили ограничить сотрудничество между Россией и Индией. Индию в Вашингтоне оценивают как страну, которая поможет в борьбе с Китаем. На сегодняшний день Пекин и Нью-Дели имеют достаточно много спорных вопросов относительно сопредельных территорий. К тому же усиливается их соперничество в экономической сфере. Поэтому нет ничего удивительного в том, что глава Пентагона Ллой Остин свой первый зарубежный визит совершил в Нью-Дели.

Вашингтон стремится втянуть Индию в свои геополитически игры. И дело уже дошло до угроз. Ведь Остин заявил о санкциях в отношении тех государств, которые будут закупать российское оружие. Он посоветовал Индии в категорической форме разорвать сделку о закупке российских «Триумфов», контракт на поставку которых был заключен еще в 2016 году.

Стоит напомнить, что схожий сценарий американцы уже пытались провернуть с Турцией, когда Анкара получила российские С-400. Тем не менее компромиссного решения Вашингтон и Анкара пока не нашли.

Аналитики отмечают, что Вашингтону становится все сложнее диктовать свои условия другим странам. Так что вряд ли США удастся серьезно снизить интерес к российскому вооружению.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529