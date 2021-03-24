Котенок: под Ростовом у границы с Украиной замечены военные эшелоны

Украина отправляет грузовые железнодорожные эшелоны с тяжелыми армейскими грузовиками на границу с Крымом. Также туда направляются военные тягачи и бронеавтомобили.

По мнению военных экспертов, такие маневры Киев использует с целью ввести российские власти в заблуждение. Есть мнение, что наращивание военного присутствия Украины у границы с Крымом связано с учениями.

Под Ростовом очевидцы заметили вблизи от украинской границы эшелоны с военной техникой без опознавательных флагов. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Сети снимки с железнодорожной станции. При этом журналист сослался на Telegram-канал бывшего представителя ополчения Луганской народной республики Андрея Марочко.

Точное место расположения эшелонов не указано. О назначении и целях переброски тяжелой военной техники ничего не известно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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