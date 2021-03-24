В ДНР озвучили проблему, которая приведет к провалу ополчения

Представитель защитников Донбасса на правах анонимности сообщил о факторе, который может привести к проигрышу ополченцев в противостоянии с ВСУ. По словам источника, главной проблемой в ЛДНР является устаревшее техническое и военное оснащение, передает «URA.Ru».

Один из донецких ополченцев сообщил, что в большинстве своем военный арсенал ЛДНР состоит из техники и вооружения 30-летней давности, что определенно является слабым местом в обороне республик — особенно учитывая, что Украина продолжает активно покупать турецкие беспилотники и широко пользуется военным арсеналом НАТО.

«Войскам ДНР необходимо техническое оснащение, чтобы не потерпеть поражение в войне с Украиной. Вся техника старая — 1980-х годов. Если Россия не предоставит нам техническую поддержку, мы определенно проиграем в этом противостоянии», - сообщил источник.

Примечательно, что о необходимости военной поддержки со стороны России ранее заявлял и первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Россия может ввести войска в Донбасс и разбить украинскую армию, дойти до Львова и восстановить историческую справедливость», - заявил Безсонов.

Представитель ДНР добавил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе определенно невозможно, поскольку уже были пройдены «все точки невозврата».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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