Namdalsavisa: противостояние Востока и Запада делает Норвегию мишенью России

В Норвегии заявили о том, что в противостоянии Востока и Запада в Заполярье делает Норвегию мишенью России.

Авторы издания Namdalsavisa раскритиковали наращивание американского военного присутствия в Норвегии. Отмечается, что Осло зря приветствует рост количества солдат и техники союзников страны по НАТО на норвежской земле.





Трёнделаг, отмечают эксперты, стал плацдармом для предметной военной политики НАТО в отношениях с Россией. Наращивание присутствия НАТО на Крайнем Севере и участившиеся учения Альянса лишь повышает уровень напряженности в регионе, уверены они.

Ранее Норвегия разрешила США разместить свои стратегические бомбардировщики В-1В на одной из баз. Они будут тренироваться с местными истребителями F-35.

Подобные шаги нынешнего руководства страны ставит Норвегию в положение, когда она будет «мишенью великих держав». И это несмотря на постоянно звучащие заявления об опасениях холодной войны.

Норвегия, по мнению экспертов, должна способствовать снижению напряженности на Крайнем Севере, чтобы добиться мирного сосуществования между народами и государствами. А присутствие на территории страны стратегических бомбардировщиков США явно не отвечает такой цели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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