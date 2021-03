Соловьев: Вашингтон готовится применить к Москве силовой сценарий агрессии

Соловьев указал на причины, из-за которых США готовят сценарий войны с РФ.

Российский радиоведущий Владимир Соловьев, проанализировав военный бюджет США, пришел к выводу, что Штаты готовятся к войне с Россией. О чем и заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, распределение расходов оборонного бюджета США, который ежегодно увеличивается, свидетельствует о том, что Вашингтон готовится применить к Москве силовой сценарий агрессии.

«Есть классическое американское выражение: «Put your money where your mouth is» – «языком болтаешь, деньги ложи». Поэтому достаточно посмотреть на бюджет США, на что они расходуют средства, чтобы понимать, что они готовят, это очевидно бюджет агрессивных военных действий», — уверен журналист.

Он добавил, что эти финансы будут направлены на различные спецоперации против России: «Это бюджет, направленный на развал нашей страны и проведение специальных операций. Также это войны в киберпространстве, о которых часто заявляют, более того, кибервойска уже являются одним из родов войск для проведения специальных операций военного уровня».

При этом американцы обвиняют Россию, кроме прочего, в том, что она в своей Военной доктрине объявила, что даже на неядерную угрозу для своей державы ответит ядерным ударом, причем, не только по непосредственным источникам угрозы, но также и по центрам, где принимались подобные решения.

