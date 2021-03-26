Американские эксперты: Миром должны править шесть ведущих держав, включая Россию

Сегодня, 00:35

Анна Лисова

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Американские эксперты: Миром должны править шесть ведущих держав, включая Россию

Американцы Ричард Хаас и Чарльз Купчан рассказали о том, к чему могут привести те изменения, которые происходят сейчас на мировой политической арене, передает РИА Новости

Они включили Россию в чрезвычайную «Шестерку», «концерт держав», которые будут в будущем править миром. 

Сейчас, по их мнению, начался сложный выход из «западного доминирования».  И по завершении этого процесса изменятся мировые лидеры. В числе тех, кто будет доминировать на геополитической арене Хаас видит Россию. 

Он объяснил, что Россия является крупнейшим ядерным государством и достаточно успешно уже реализует свои амбиции в международной политике. Москва снова начала диктовать свои условия на Ближнем Востоке и в Африке, и с этим Запад вынужден считаться. 

Такая оценка Хааса, отмечают российские эксперты, является подтверждением того, что Кремль в последние два десятилетия следовал верному курсу. 

Хаас отмечает, что в «Шестерку» войдут государства, которые могут сойтись в противостоянии за сферы влияния. Но взаимодействие на самом высоком уровне позволит избежать военных конфликтов. Участники «Шестерки» не будут делиться на правильных и неправильных. Они смогут собираться на переговоры, чтобы решать возникшие проблемы, не допустив обострения ситуации. 

Собираться члены «Шестерки» смогут на нейтральных территориях, а проводить такие саммиты можно на разных уровнях, в том числе и на уровне глав государств. К тому же следует включить в эту структуру представителей всех крупных международных организаций типа АСЕАН или Арабской лиги. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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