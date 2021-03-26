Политолог Марков: Запад в лице НАТО, США и ЕС выходит на более агрессивный этап

Сегодня, 11:05

Анна Лисова

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Политолог Марков: Запад в лице НАТО, США и ЕС выходит на более агрессивный этап
Политолог Сергей Марков

О новой стратегии Запада в лице НАТО и ЕС, рассказал политолог Сергей Марков. Он объяснил, что НАТО принимает новую стратегию до 2030 года, в которой главными противниками указаны Россия и Китай, пишет Новостной фронт. Россию лишили статуса стратегического партнера НАТО, обозначив, что РФ «это сосед, который ведет себя как противник».


Ранее в НАТО главным противником декларировали терроризм. Но эту угрозу перевели в менее опасную, на уровень негосударственных субъектов и авторитарных режимов. 

В последнее время, отмечает эксперт, ЕС, США и НАТО по сути объединились в реализации политических и военных проектов. Так, США и ЕС заявляют, что все военные проекты ЕС и НАТО должны быть интегрированы.

На сегодняшний день между Вашингтоном и Брюсселем осталось, по сути, только одно противоречие – «Северный поток – 2». Но, как отмечает эксперт, США активно настаивают на усилении давления Европы на Россию. При этом Вашингтон ждет поддержки от Брюсселя в конфликте с Китаем. 

В планах США усилить свое влияние в Черном море. И восстановление отношений с Турцией – один из этапов в реализации этих планов. 

Все это, отмечает Марков, указывает на усилении агрессивности Запада, и России придется найти возможность ответить на новые вызовы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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