Обострение отношений между Россией и Турцией в Сирии может вылиться в проблему для Москвы

Обострение отношений между Россией и Турцией в Сирии может вылиться в серьезную проблему для Москвы. Об этом предупреждает в своей статье «Турки тоже могут повторить» обозреватель «Росбалта» Александр Желенин.

Журналист напоминает, что в последние недели в Сирии снова стало горячо, а противостояние России и Турции вышло на такой уровень, что посла РФ в Анкаре даже вызывали в МИД. Причиной этого стала гибель мирных граждан Сирии в результате ударов по больнице в провинции Идлиб со стороны правительственных войск САР, поддерживаемых отечественными ВКС.

Напомним, ровно год назад главы России и Турции договорились о зоне деэскалации в Идлибе. Согласно договоренностям, боевых действий быть не должно. Но в свете последних событий о деэскалации говорить не приходится.

Глава центра «Европа-Ближний Восток» при Институте Европы РАН Александр Шумилин убежден, что России крайне невыгодно ввязываться в конфликт с Турцией, ибо она может дать «ответку». Притом, не только в Сирии.

Шумилин уверен, что из-за нехватки стратегического мышления Москва сама отталкивает Анкару и бросает ее в объятия США и Джо Байдена.

Тем более странно выглядят действия РФ после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно проявил политическую волю и встал, фактически, на сторону России после того, как глава Белого дома назвал президента Путина убийцей. И это притом, что европейские лидеры поддержали США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, напомним, назвал «шикарным» ответ Путина Байдену. Речь о детской поговорке «кто так обзывается, тот сам так называется».

Желенин удивляется недальновидности Кремля и пренебрежением такой поддержки.

«В действиях России в Сирии сейчас не просматривается элементарной логики — обострение отношений с Турцией сейчас точно не в ее интересах», - констатирует эксперт.

Он допускает, что в Сирии «генералы делают, что хотят, а чиновники в Москве должны это в любом случае оправдывать, чтобы не выявлять дисфункцию госуправления».

Военные РФ жаждут реванша за жестокое поражение, понесенное ими в войне с той же Турцией год назад в феврале–марте 2020 года в провинции Идлиб. Поэтому эксперт не исключает, что масштабные удары ВКС РФ сейчас - способ прощупать Анкару перед масштабным наступлением. Если это так, констатируют эксперты «Росбалта», это очень большое заблуждение. Турки ведь «тоже могут повторить»...

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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