Политолог Дугин оценил медийный удар Китая по Европе

Сегодня, 17:25

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Политолог Дугин оценил медийный удар Китая по Европе

Медийный удар Китая по Европе философ и политолог Александр Дугин расценивает как попытку страны защитить себя и своих граждан от извращенной политики Запада.

С недавних пор китайские СМИ запестрели статьями, рассказывающими о «геноциде населения» Евросоюза посредством миграционной политики, пропаганды ЛГБТ-сообществ, через навязывание гендерного неравенства. Журналисты из Поднебесной также называли и страны, которые делают все для «уничтожения белой расы» - Германия, Финляндия, Швеция и Люксембург.

Сказать, что такая кампания в прессе - не удар, значит, не сказать ничего. Явно, что это был целенаправленный и хорошо проработанный план «оскорбления Запада» со стороны Китая - и ЕС, и США.


«Это может быть связано с новой стратегией Запада, глобалистов и администрации Байдена, которая практически объявила идеологическую, экономическую конфронтацию против РФ  и Китая. Пекин к этому готовился, и он просто принимает вызов. Если посмотреть новую доктрину США, там главными врагами указаны Россия и КНР. У Поднебесной имеется большой потенциал экономического, медийного влияния, и Запад будет получать симметричный удар. В этом нет ничего удивительного», - прокомментировал Дугин в интервью ФАН.

Фактически, этот медийный удар может означать, что мир вступил в жесткую и очень агрессивную фазу противостояния однополярного и многополярного мира. Вашингтон и европейские глобалисты схлестываются с Москвой и Пекином. И тут уж, как говорится, на войне как на войне.

«Мы прекрасно понимаем, что во время войны нейтральная или положительная информация о противнике является преступлением», — отмечает Дугин.

При этом политолог согласен с выложенными китайскими авторами доводами о том, что на Западе путем целенаправленного нарушения прав и свобод уничтожают свой народ. Что касается Европы, она, извращая собственную стратегию развития, совершает не что иное, как суицид.

«Запад — это машина по геноциду других народов и самого себя. На наших глазах Европа уничтожает все остальное человечество. Запад как цивилизация должен умереть!» — резюмировал философ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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