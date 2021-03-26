NASA показало покрытые инеем марсианские дюны

Сегодня, 17:40

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NASA показало покрытые инеем марсианские дюны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем официальном сайте порадовало очередным снимком ландшафта Красной планеты. На фото, которые прислал один из марсоходов, запечатлены покрытые инеем песчаные дюны Марса. 

В кадре - пятикилометровый кратер, расположенный на севере планеты. Дно у него - с причудливой формы структурами, края которых покрылись наледью.

На сайте NASA снимок можно посмотреть в полном разрешении. Один пиксель на фото будет равен 50 см поверхности Красной планеты. На дне кратера многоугольники с темными сторонами образуют дивный рисунок. Предполагается, что он сформировался в результате сезонных факторов.

Изображение на Землю было передано автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), которая работает на Красной планете уже пятнадцать лет подряд - с марта 2006-ого. А запустили ее с Земли в путешествие 12 августа 2005 года.

Для съемки покрытых инеем марсианских дюн применялся инструмент HiRISE из оснащения MRO. Камера - это телескоп-рефлектор с апертурой 0,5 м, пишет «3Д».


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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