Три российских атомных подлодки с ядерным оружием отработали удар по США из Арктики

Сегодня, 18:15

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Три российских атомных подлодки с ядерным оружием отработали удар по США из Арктики

Российские и мировые СМИ с упоением рассказывали об учениях «Умка-2021» в Арктике, в ходе которых три российские АПЛ одновременно пробили полутораметровую толщу льда и всплыли. Издание АвиаПро сегодня сообщило, что главная цель проведенных маневров - отработка ядерного удара по Соединенным Штатам.

Многие государства сейчас, даже не арктические, нацеливаются на север. Больше всего амбиций выказывает Вашингтон. В этой связи Россия решила организовать беспрецедентные учения, направив сразу три АПЛ в район пуска баллистических ракет, тем самым напомнив Вашингтону о своей полной готовности отвечать на его провокации ядерным оружием.

По факту весь мир убедился в том, что Москва может очень оперативно развернуть свои атомные силы - как в Арктике, так и в любой другой точке мира.

В рамках арктической экспедиции, как рассказали в командовании ВМФ, три атомные подлодки впервые в истории ВМФ России всплыли из-под льда в ограниченном пространстве радиусом 300 метров.

Невзирая на то, что учения были призваны показать готовность отечественного флота оперативно ответить на любую угрозу и нанести ядерный удар по США, параллельно моряки-подводники отработали и комплексную слаженность экипажей разных субмарин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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