Огромные колонны техники ВС РФ стягиваются под Ростовом

Колонна военной техники проследовала через Ростовскую область к украинской границе. Об этом рассказывают в социальных сетях дончане, пишут местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что военная техника была замечена под Ростовом. В Сети появились снимки военной техники, запечатленной на дорогах Ростовской области.

«Эшелон с техникой российских вооруженных сил был замечен в Ростовской области, близ границы с Украиной», - пишет пользователь, разместивший снимки военной техники.

В кадр попали бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики КамАЗ и БТР.





Жители Азовского района также ранее сообщали о переброске военной техники. Но куда именно следовала эта колонна неизвестно.

Панику передвижение военной техники по территории Ростовской области вызывает не только у жителей региона. Киев также с опаской реагирует на подобные действия российских военных, заявляя о подготовке Россией ввода своих сил на территории Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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