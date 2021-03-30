Кобахидзе: Россия и Турция на Кавказе создали союз против Европы

Отсутствие политической воли у руководства Евросоюза, нежелание разрешения конфликтов привело к крайне опасной ситуации на Кавказе. Россия и Турция, хоть и не находятся в дружественных отношениях, объединились и создали вместе союз против Запада, против Европы. Об этом в интервью изданию Qantara.de заявил известный грузинский историк Бека Кобахидзе.

Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах официально была завершена еще в ноябре минувшего года, но до мира в этом регионе все еще очень далеко. На арене появилось много политических игроков, и у каждого - своя цель.

Активность проявляют Турция и Россия. Есть интересы в регионе и у Ирана. А ЕС, подчеркивает Кобахидзе, в стороне. И такая пассивность привела к разочарованию даже сторонников прозападного курса.

«Те армяне, которые поддерживали премьер-министра Никола Пашиняна и его прозападный курс на протяжении последних двух лет, теперь разочарованы в ЕС. Нынешняя ситуация на Кавказе опасна. Отношения между Россией и Турцией, с одной стороны, отмечены соперничеством. С другой стороны, они вместе создали союз против Европы, против Запада», - пояснил собеседник издания.

В 1920 и 1921 году СССР и Турция были геополитическими соперниками, напомнил историк. И когда Европа ввела блокаду, они забыли о разногласиях и объединились ради того, чтобы обеспечить выживание своих стран.

В Московском и Карсском мирных договорах, подписанных в 1921 году, Москва и Анкара разделили Кавказ между собой.

Сегодняшняя ситуация, по мнению эксперта, аналогична.

«В Сирии и Ливии - а теперь и на Кавказе - Путин и Эрдоган образуют временные союзы», - считает он.

Кобахидзе считает, что Евросоюз вообще не заинтересован в усилении своего влияния на Кавказе. У него есть один-единственный интерес - не допустить расширения влияния Москвы.

«Он принимает статус-кво, включая аннексию Крыма, и надеется, что это сохранит мир. ЕС не желает и не способен противостоять агрессии России», - заключил Кобахидзе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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