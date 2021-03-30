Ведущий Владимир Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьев в отрицательном ключе прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего украинскими вооруженными силами Руслана Хомчака.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские войска на данный момент «морально» готовы к наступлению на территории Донбасса.

«Как разобрать его бред? Видимо, ему шахтеры одно место надрали, он так и не подлечил. А еще и о какой-то моральной готовности рассказывает. Безумец! Вместо того, чтобы войну развязывать, лучше бы покаялся», - резко отреагировал Соловьев.

Ведущий также напомнил о недавнем заявлении российского правительства. Как сообщалось, если Украина решится на начало боевых действий в Донбассе, она рискует своей государственностью.

«А это сказал наш верховный главнокомандующий, который слов на ветер, в отличие от Хомчака и его начальника Зеленского, не бросает», - отметил журналист.

Свое мнение высказал и военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнув, что своим заявлением Хомчак подтверждает наличие у Киева планов по силовой зачистке Донбасса.

«Это говорит о реальной готовности Украины начать военную операцию. То есть война сегодня даже более, чем просто возможна», - отметил эксперт.

А доктор военных наук Константин Сиваков заметил, что начать свою операцию Киев может во время военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проходить до июня текущего года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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