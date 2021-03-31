Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику из-за провокаций ВСУ

Сегодня, 09:20

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Минобороны РФ срочно перебрасывает в Крым военную технику из-за провокаций ВСУ

Россия экстренно перебрасывает в Крым военную технику из-за провокации украинских войск на российской границе. Минобороны РФ решило в срочном порядке стянуть на полуостров вооружение из-за развертывания ВСУ на границе с Крымом тактического ракетного оружия, которое может наносить удары по практически любой части полуострова. Для обеспечения безопасности Россия планирует разместить технику на границе с Украиной.

Ситуация особенно обострилась после развертывания Киевом армии из 90 тыс. военнослужащих на Донбассе.

Отметим, что российская военная техника перебрасывается в Крым с 24 марта, о чем говорит видеозапись, размещенная российскими СМИ, пишет avia.pro.


Есть информация о том, что военная техника перебрасывается из Краснодарского края. Примечательно, что никаких официальных заявлений со стороны министерства обороны РФ пока нет, однако аналитики отмечают, что это ответ на действия ВСУ, которые сконцентрировали свои силы рядом с российскими границами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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