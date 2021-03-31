Политолог: американцы не научились бороться с проблемами, которые им доставляет политика России

Сегодня, 20:15

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Политолог: американцы не научились бороться с проблемами, которые им доставляет политика России

Российский академик и руководитель института США и Канады Валерий Гарбузов утверждает, что американцы так и не научились бороться с проблемами, которые им доставляет политика России. Об этом сообщает «ФАН».

На своей первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден заявил, что основное внимание нужно уделить взаимодействию Пекина и Вашингтона.

Американский лидер отметил, что Китай – это уже давно высокоразвитое государство, которое за последние 30 лет совершило колоссальный промышленный и технологический рывок. Более того, КНР по праву можно назвать первой экономикой мира. В связи с этим президент США убежден, что разногласиям Вашингтона и Пекина не будет конца.


«Китай идет напролом, по своему четкому пути, не боясь портить отношения с Соединенными Штатами и не считаясь с другими странами», - считает Гарбузов.

При этом эксперт отметил, что к крайним мерам не готовы ни американцы, ни китайцы. Более того, оба государства серьезно зависят друг от друга. По прогнозам Гарбузова, взаимоотношения США и Китая будут развиваться по принципу качелей, то есть будут раскачиваться из стороны в сторону, однако к крупному удару по экономике это вряд ли приведет.

А вот на отношения с Россией США должны обратить большее внимание, считает академик.

«Американцам все же удалось подобрать ключик к Китаю, а вот в отношении России они похвастаться своим успехом не могут. Потому ключевым геополитическим противником США по-прежнему остается РФ», - заключил Гарбузов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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