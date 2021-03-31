Berlingske: в Дании нашли способ сделать президенту России Путину «по-настоящему» больно

В Дании нашли способ сделать президенту России Путину «по-настоящему» больно.

По мнению бывшего главы МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсена, Европе уже пора отказаться от санкций против России, тем более они оказываются бесполезными. И предложил новую стратегию, как «сделать по-настоящему больно» непосредственно российскому лидеру. Об этом сообщает датское издание Berlingske.

Признав полный провал антироссийских санкций, датский чиновник призвал жестко ударить лично по Путину, иначе очередные ограничительные меры могут вновь обернуться в пользу президента России.

«Нужно придумать новые инициативы, которые сделали бы Путину и его приближенным по-настоящему больно, но при этом не навредили бы российскому народу», — указал Эллеман-Йенсен.

Поскольку традиционными методами «мстить» России за присоединение Крыма неэффективно, глава датского МИД призвал изменить тактику, но при этом никаких конкретных действий не предложил.

Предположительно, одним из пунктов станет введение упрощенного въезда на территорию ЕС для жителей России. Как указал Эллеман-Йенсен, это должно вывести Путина из себя.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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