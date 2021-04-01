В США считают, что РФ испытывает Байдена

Сегодня, 07:55

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В США считают, что РФ испытывает Байдена

США считают, что Россия испытывает Байдена.

В распространенном накануне американским министерством обороны заявлении, касающемся ситуации на юго-востоке Украины, военные чиновники обеспокоены тем, что российская армия усиливает свой контингент рядом с украинскими границами. Об этом сообщает CBS.


По мнению же журналистов New York Times маневры Москвы направлены на то, чтобы «испытывать администрацию президента Джо Байдена»: насколько он готов выполнить свои обещания поддержки для Украины. А до реального применения силы вряд ли дойдет.

Вместе с тем, в New York Times отметили, что нарушенная в последние недели договоренность о прекращении огня на линии соприкосновения является самой длительной за годы конфликта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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