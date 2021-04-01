South China Morning Post: КНР и РФ готовят ответ Западу в горах Сибири

Сегодня, 14:55

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South China Morning Post: КНР и РФ готовят ответ Западу в горах Сибири

В Сибири в середине апреля будут проходить масштабные учения, в которых к российским военным присоединятся китайские военнослужащие, пишет ИноСМИ, ссылаясь на South China Morning Post. 

Как сообщили в Минобороны Китая, военнослужащие КНР будут переброшены к горному хребту Западного Саяна. Участие в учениях на территории РФ позволит проверить навыки китайских военных в тяжелых зимних условиях. 

Соревнования «Саянский марш» будут проходить в горах Сибири в этом году с 14 по 17 апреля. Они станут первыми из учений, включенных в армейские международные игры. Участие в предварительном этапе «Саянского марша» Китай будет принимать впервые. 

«Соревнуясь на одной сцене с военнослужащими из разных стран, мы можем не только проверить уровень боеготовности наших вооруженных сил, но и укрепить взаимную дружбу, углубить военные обмены и сотрудничество между странами», — отметил один из китайских участников.

Военный аналитик Сун Чжунпин отмечает, что Пекин уже не раз пользовался примером России в развитии военного мастерства. Участие в «Саянском марше» позволит получить огромный опыт китайским военным, которым они в будущем поделятся со своими сослуживцами. 

Китай уже не раз принимал участие в армейских международных играх России. Также китайские военные участвовали в крупномасштабных военных учениях «Кавказ-2020». 

По мнению военного эксперта из КНР, этот опыт может быть применен при урегулировании спора с Индией за территории в Тибетском нагорье. Там, как известно, нередко бывает чрезвычайно холодная погода. К тому же эти территории находятся достаточно высоко над уровнем моря, что также вносит определенные ограничения. 

В South China Morning Post отмечают, что последняя эскалация конфликта между Нью-Дели и Пекином была в прошлом году. Тогда погибло четверо китайских и 20 индийских солдат.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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