Sohu: масштабные военные учения России являются четким сигналом для США

Сегодня, 22:55

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Sohu: масштабные военные учения России являются четким сигналом для США

Обозреватели китайского издания Sohu отмечают, что масштабные военные учения России являются четким сигналом для США.

Авторы статьи подчеркивают, что в российских маневрах задействуют более 12 тысяч военнослужащих, до 3 тысяч единиц военной техники, около 60 самолетов и вертолетов, а также более десятка беспилотников. 

Издание сообщает, что недавно несколько противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ провели учения в Японском море, в акватории Петра Великого. Кроме  того, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» провел военные маневры в Средиземном море.


Как подчеркивает военный эксперт Вэй Дунсю, Россия продемонстрировала силу посредством серии учений, которые являются оборонительной контратакой. Маневры Черноморского флота в Средиземном море призваны предупредить военных стран  НАТО, чтобы они не приближались к Сирии, особенно к российским военным базам.

Москва предупреждает Вашингтон, что с российской армией лучше не связываться,  считает Вэй Дунсю.

Эксперт отмечают,  что Россию  беспокоили отношения США и Индии. Но  своими учениями Москва показала, что никакие союзы не спасут Вашингтон в войне. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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