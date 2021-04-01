Sohu: масштабные военные учения России являются четким сигналом для США

Обозреватели китайского издания Sohu отмечают, что масштабные военные учения России являются четким сигналом для США.

Авторы статьи подчеркивают, что в российских маневрах задействуют более 12 тысяч военнослужащих, до 3 тысяч единиц военной техники, около 60 самолетов и вертолетов, а также более десятка беспилотников.

Издание сообщает, что недавно несколько противолодочных кораблей Тихоокеанского флота РФ провели учения в Японском море, в акватории Петра Великого. Кроме того, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» провел военные маневры в Средиземном море.

Как подчеркивает военный эксперт Вэй Дунсю, Россия продемонстрировала силу посредством серии учений, которые являются оборонительной контратакой. Маневры Черноморского флота в Средиземном море призваны предупредить военных стран НАТО, чтобы они не приближались к Сирии, особенно к российским военным базам.

Москва предупреждает Вашингтон, что с российской армией лучше не связываться, считает Вэй Дунсю.

Эксперт отмечают, что Россию беспокоили отношения США и Индии. Но своими учениями Москва показала, что никакие союзы не спасут Вашингтон в войне.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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