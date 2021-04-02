Спецслужбы Польши: Россия строит газопровод «Северный поток-2» для слежки за НАТО в Балтийском море

Сегодня, 09:05

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Спецслужбы Польши: Россия строит газопровод «Северный поток-2» для слежки за НАТО в Балтийском море

Об угрозе безопасности Европы из-за газопровода «Северный поток – 2» заявили в Польше. 

По мнению спецслужб Польши, этот газопровод создаст немало проблем, если все же будет запущен. Так, пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Жарин утверждает, что на трубы газопровода Россия установит устройства для прослушки и видеонаблюдения, чтобы следить за НАТО в Балтийском море. Жарин отметил, что ранее об этом предупреждали США и Швеция. 

В России уже разработан план, утверждает Жарин, который нацелен на отслеживание всех перемещений кораблей НАТО в Балтийском море. Стоит отметить, что альянс в балтийской акватории регулярно проводит учения.


Жарин уверен, что такой способ слежки довольно дорогостоящий, но он не сомневается, что Россия попытается его реализовать. И хотя эксперты говорят о том, что, помимо высокой цены реализации подобной системы слежки, она еще и не будет давать оперативную информацию, так как вода замедляет процесс передачи потоков данных, Жарин уверен, что Россия от него не откажется. 

К тому же, по мнению польского эксперта, Россия, запустив газопровод «Северный поток – 2», получит дополнительные доходы, которые в итоге пойдут на дестабилизацию ситуации в странах Запада. Поэтому он настаивает на том, что реализацию этого проекта необходимо остановить. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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