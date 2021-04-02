Finansavisen: может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику

Экономист Стиг Мирсет на страницах норвежской деловой газеты Finansavisen рассказал о том, чем может закончится для России захват Прибалтики.

Об этом он заговорил, обсуждая перспективы развития отношений между РФ и Западом, и внутриполитической ситуации в России.

По мнению норвежского эксперта, сейчас многих участников рынка ценных бумаг удерживает от покупки российских акций растущий политический риск. Мирсет утверждает, что популярность президента РФ Владимира Путина снижается. Сложная ситуация в России, вызванная корона-кризисом и арестом Навального, повышает риски социальных волнений. При этом на внешней арене Путину приходится противостоять США, а после прихода на президентский пост Джо Байдена, отношения между Москвой и Вашингтоном еще больше обострились.





Эксперт отмечает, что США продолжают продвигать «демократию как в самой России, так и в соседних буферных государствах, например, в Белоруссии». Все это может спровоцировать Путина на очередную «отвлекающую военную авантюру», что российский лидер, утверждает Мирсет, делал уже не раз.

По мнению норвежского аналитика, Путин может либо поглотить Белоруссию, либо пойти на обострение конфликта на территории Украины. Но также он может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику. И хотя теоретически захват Литвы, Латвии и Эстонии может вылиться в Третью мировую войну, эксперт предполагает, что ответом Запада будут лишь санкции и осуждения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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