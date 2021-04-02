Finansavisen: может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику

Сегодня, 10:45

Image 16+
Finansavisen: может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику

Экономист Стиг Мирсет на страницах норвежской деловой газеты Finansavisen рассказал о том, чем может закончится для России захват Прибалтики. 

Об этом он заговорил, обсуждая перспективы развития отношений между РФ и Западом, и внутриполитической ситуации в России. 

По мнению норвежского эксперта, сейчас многих участников рынка ценных бумаг удерживает от покупки российских акций растущий политический риск. Мирсет утверждает, что популярность президента РФ Владимира Путина снижается. Сложная ситуация в России, вызванная корона-кризисом и арестом Навального, повышает риски социальных волнений. При этом на внешней арене Путину приходится противостоять США, а после прихода на президентский пост Джо Байдена, отношения между Москвой и Вашингтоном еще больше обострились. 

Эксперт отмечает, что США продолжают продвигать «демократию как в самой России, так и в соседних буферных государствах, например, в Белоруссии». Все это может спровоцировать Путина на очередную «отвлекающую военную авантюру», что российский лидер, утверждает Мирсет, делал уже не раз. 

По мнению норвежского аналитика, Путин может либо поглотить Белоруссию, либо пойти на обострение конфликта на территории Украины. Но также он может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику. И хотя теоретически захват Литвы, Латвии и Эстонии может вылиться в Третью мировую войну, эксперт предполагает, что ответом Запада будут лишь санкции и осуждения. 

 

 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Спецслужбы Польши: Россия строит газопровод «Северный поток-2» для слежки за НАТО в Балтийском море

Сегодня, 09:05

Sohu: масштабные военные учения России являются четким сигналом для США

Вчера, 22:55

South China Morning Post: КНР и РФ готовят ответ Западу в горах Сибири

Вчера, 14:55

В США считают, что РФ испытывает Байдена

Вчера, 07:55

Berlingske: в Дании нашли способ сделать президенту России Путину «по-настоящему» больно

31-03-2021, 22:10

Политолог: американцы не научились бороться с проблемами, которые им доставляет политика России

31-03-2021, 20:15

Кобахидзе: Россия и Турция на Кавказе создали союз против Европы

30-03-2021, 17:10

Норвегия поддержит США при нападении на Россию

30-03-2021, 15:35

В ответ на вероятное наступление ВСУ в Донбассе армия России может ударить по Киеву

30-03-2021, 13:35

НАТО намерено полностью избавить себя от сдерживания в отношениях с Россией

30-03-2021, 08:55

Президент Литвы вслед за Байденом оскорбил Путина

30-03-2021, 00:15

Блокировка российских аккаунтов указывает на связи Facebook и Twitter с NED

29-03-2021, 15:20

Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне

29-03-2021, 10:05

Foreign Affairs: новый союз должен укрепить мировую демократию по-американски

28-03-2021, 21:40

В Киеве грозятся установить границу на Азовском море

28-03-2021, 16:50

Россия готовит ответ НАТО на провокации бомбардировщиков B-1B и B2

28-03-2021, 07:25

Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России

26-03-2021, 21:15

Политолог Дугин оценил медийный удар Китая по Европе

26-03-2021, 17:25

Обострение отношений между Россией и Турцией в Сирии может вылиться в проблему для Москвы

26-03-2021, 15:35

Политолог Марков: Запад в лице НАТО, США и ЕС выходит на более агрессивный этап

26-03-2021, 11:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров