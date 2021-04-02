Военный эксперт: США предадут Украину в случае начала полноценной войны в Донбассе

Вчера, 23:55

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Военный эксперт: США предадут Украину в случае начала полноценной войны в Донбассе

Военный аналитик и главный редактор издания «Журнал отечества» Виктор Мураховский спрогнозировал, что Вашингтон «кинет» Киев сразу же, как только в Донбассе возобновится полноценная война. Эксперт отметил, что о такой вероятности говорит пример Грузии, который она получила от США в 2008 году, передает «Московский Комсомолец».

Эксперт Виктор Мураховский напомнил, что в 2008 году США убедили Грузию, что намереваются якобы помочь ей в противостоянии с Россией в ходе «Пятидневной войны», после чего грузинское правительство подумало, что получило карт-бланш и поддержку на любые действия. 

«Однако США не выполнили свои обещания, и даже повернули ситуацию так, что якобы никаких заверений в поддержке для Грузии высказано не было. Результат мы знаем, и это был урок для всех», - заявил Виктор Мураховский. 

Аналитик посоветовал Киеву вспомнить грузинский опыт, и не доверять обещаниям США в военной помощи для противостояния в Донбассе. 

«Американцы точно не будут ввязываться в войну напрямую. Максимум, что они сделают, — снабдят военной техникой и то в ограниченных количествах. Возможно, еще помогут отслеживать ситуацию со своих спутников, но не более», - добавил эксперт. 

Мураховский подчеркнул, что военные советники НАТО присутствуют в Украине уже давно и до сих пор они напрямую не участвовали в реальных военных действиях.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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