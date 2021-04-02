ВСУ обстреляли Зайцево под Горловкой, горят жилые дома

Поселок Зайцево под Горловкой с населением около 1.5 тысячи человек обстреляли ВСУ — такую информацию предоставил глава администрации Горловки Иван Приходько. Представитель ДНР также сообщил о возгорании инфраструктуры, передает «Русская Весна».

По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела украинских военных из крупнокалиберного пулемета «Утес» около 17.30 2 апреля, начался обширный пожар на улице Полетаева.

«На данный момент горят дома № 169 и 171, данные о жертвах пока отсутствуют. На месте пожара работают спецбригады», - сообщил глава местной администрации.

Иван Приходько добавил, что данный факт нарушения режима прекращения режима огня со стороны ВСУ будет передан в ОБСЕ для фиксации и разбирательства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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