ВСУ обстреляли Зайцево под Горловкой, горят жилые дома

Сегодня, 19:25

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ВСУ обстреляли Зайцево под Горловкой, горят жилые дома

Поселок Зайцево под Горловкой с населением около 1.5 тысячи человек обстреляли ВСУ — такую информацию предоставил глава администрации Горловки Иван Приходько. Представитель ДНР также сообщил о возгорании инфраструктуры, передает «Русская Весна».

По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела украинских военных из крупнокалиберного пулемета «Утес» около 17.30 2 апреля, начался обширный пожар на улице Полетаева.


 «На данный момент горят дома № 169 и 171, данные о жертвах пока отсутствуют. На месте пожара работают спецбригады», - сообщил глава местной администрации. 

Иван Приходько добавил, что данный факт нарушения режима прекращения режима огня со стороны ВСУ будет передан в ОБСЕ для фиксации и разбирательства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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