Россия поставила ДНР и ЛНР партию вооружения для защиты от украинской армии

ДНР и ЛНР получили от России партию современного вооружения для защиты от украинской армии. Примечательно, что еще недавно российская сторона придерживалась нейтралитета в ситуации между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса, а сегодня стало известно о том, что Россия неожиданно передала ЛДНР крупную партию вооружения.

Речь идет о небронированной технике - новых автомобилях УАЗ с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

На опубликованных в Сети снимках можно также увидеть образцы техники, которая не так давно была передана в распоряжение республик Донбасса. Эти машины могут быть использованы для подавления провокаций Киева, а также для предотвращения переброски на восток Украины диверсионных и разведывательных групп ВСУ. По мнению аналитиков, таким образом Россия продемонстрировала украинским властям готовность реагировать на действия ВСУ в случае начала боевых действий, пишет avia.pro .

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса пребывают около 250 тысяч граждан России, которые в случае наступления Киева попадут под удар.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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