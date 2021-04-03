Россия поставила ДНР и ЛНР партию вооружения для защиты от украинской армии

Сегодня, 00:15

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Россия поставила ДНР и ЛНР партию вооружения для защиты от украинской армии

ДНР и ЛНР получили от  России партию современного вооружения для защиты от украинской армии. Примечательно, что еще недавно российская сторона придерживалась нейтралитета в ситуации между Киевом и самопровозглашенными  народными республиками  Донбасса, а сегодня стало известно о том, что Россия неожиданно передала ЛДНР крупную партию вооружения.

Речь идет о небронированной технике - новых автомобилях УАЗ с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

На опубликованных в Сети снимках можно также увидеть образцы техники, которая не так давно была передана в распоряжение республик Донбасса. Эти машины могут быть использованы для подавления провокаций Киева, а также для предотвращения переброски на восток Украины диверсионных и разведывательных групп ВСУ. По мнению аналитиков, таким образом Россия продемонстрировала украинским властям готовность реагировать на действия ВСУ в случае начала боевых действий, пишет avia.pro.

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса пребывают около 250 тысяч граждан России, которые в случае наступления Киева попадут под удар.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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