Украинский генерал: НАТО не будет воевать с Россией за Украину

В противовес многим своим коллегам украинский генерал, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский уверен, что в случае военного конфликта Украины и России вооруженные силы НАТО не придут на выручку первой. Об этом он заявил в эфире политического шоу «Свобода слова Савика Шустера». Ко всему прочему Забродский является нардепом в Верховной Раде от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По его словам, Украину будет защищать лишь ее армия, а помощь, обещанная Западом, не будет распространяться на участие американских и натовских военных в боевых действиях.

«Никакие дивизии США не появятся в Украине», - заявил он.

В связи с этим военный эксперт призвал обратить внимание на собственную армию, на усиление ее мощи, поскольку больше надеяться не на кого.

Напомним: накануне американский лидер Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не бросить Украину перед угрозой «российской агрессии», предоставив свою помощь по вопросам Донбасса и Крыма.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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