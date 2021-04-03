Украинский генерал: НАТО не будет воевать с Россией за Украину

Сегодня, 22:20

Image 16+
Украинский генерал: НАТО не будет воевать с Россией за Украину

В противовес многим своим коллегам украинский генерал, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский уверен, что в случае военного конфликта Украины и России вооруженные силы НАТО не придут на выручку первой. Об этом он заявил в эфире политического шоу «Свобода слова Савика Шустера». Ко всему прочему Забродский является нардепом в Верховной Раде от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

По его словам, Украину будет защищать лишь ее армия, а помощь, обещанная Западом, не будет распространяться на участие американских и натовских военных в боевых действиях.


«Никакие дивизии США не появятся в Украине», - заявил он.

В связи с этим военный эксперт призвал обратить внимание на собственную армию, на усиление ее мощи, поскольку больше надеяться не на кого.

Напомним: накануне американский лидер Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не бросить Украину перед угрозой «российской агрессии», предоставив свою помощь по вопросам Донбасса и Крыма.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россия поставила ДНР и ЛНР партию вооружения для защиты от украинской армии

Сегодня, 00:15

Finansavisen: Путин может рискнуть и провести вторжение в Прибалтику

Вчера, 10:45

Спецслужбы Польши: Россия строит газопровод «Северный поток-2» для слежки за НАТО в Балтийском море

Вчера, 09:05

Sohu: масштабные военные учения России являются четким сигналом для США

1-04-2021, 22:55

South China Morning Post: КНР и РФ готовят ответ Западу в горах Сибири

1-04-2021, 14:55

В США считают, что РФ испытывает Байдена

1-04-2021, 07:55

Berlingske: в Дании нашли способ сделать президенту России Путину «по-настоящему» больно

31-03-2021, 22:10

Политолог: американцы не научились бороться с проблемами, которые им доставляет политика России

31-03-2021, 20:15

Кобахидзе: Россия и Турция на Кавказе создали союз против Европы

30-03-2021, 17:10

Норвегия поддержит США при нападении на Россию

30-03-2021, 15:35

В ответ на вероятное наступление ВСУ в Донбассе армия России может ударить по Киеву

30-03-2021, 13:35

НАТО намерено полностью избавить себя от сдерживания в отношениях с Россией

30-03-2021, 08:55

Президент Литвы вслед за Байденом оскорбил Путина

30-03-2021, 00:15

Блокировка российских аккаунтов указывает на связи Facebook и Twitter с NED

29-03-2021, 15:20

Соловей: Москва получила предупреждение по Донбассу о последней войне

29-03-2021, 10:05

Foreign Affairs: новый союз должен укрепить мировую демократию по-американски

28-03-2021, 21:40

В Киеве грозятся установить границу на Азовском море

28-03-2021, 16:50

Россия готовит ответ НАТО на провокации бомбардировщиков B-1B и B2

28-03-2021, 07:25

Шурыгин: США без колебаний бросят Украину в войну против России

26-03-2021, 21:15

Политолог Дугин оценил медийный удар Китая по Европе

26-03-2021, 17:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров