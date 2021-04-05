Стрелков: война между Россией и Украиной может начаться в апреле

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков назвал дату предполагаемого начала военных действий между Россией и Украиной. По мнению полковника, усугубление напряженности между Москвой и Киевом неизбежно, в текущем месяце (апреле 2021 года - Информинг.Ру) вероятность реальной войны «весьма вероятна».

Руководитель общественного движения Новороссия и бывший сотрудник органов ФСБ России Игорь Стрелков сообщил о неизбежности противостояния между Россией и Украиной. По мнению бывшего министра обороны ДНР, для защитников Донбасса, России и русского народа предпочтительнее война «сейчас», чем позже — поскольку на сегодняшний день США еще не готовы оказать существенную военную поддержку украинской стороне.

«С вероятностью 99% Вашингтон сейчас не вступится за Украину, если начнется реальная полномасштабная война между Россией и Украиной. При этом ВСУ продолжают стягивать свою военную технику к линии разграничения на Востоке Украины, регулярно обстреливают позиции ЛДНР, затрагивая и мирные территории, пытаясь вызвать ответную реакцию у России на свои провокации», - сообщил Игорь Стрелков на странице «ВКонтакте».

Полковник напомнил, что Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности до «потенциально неминуемого кризиса», поскольку продолжает обвинять Россию в агрессии и оккупации украинских земель.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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