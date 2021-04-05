Леонков: в противостоянии в Донбассе украинская сторона следует стратегии сетецентрической войны

Военный аналитик и обозреватель Алексей Леонков определил главную цель войны на востоке Украины. По мнению эксперта издания «Арсенал Отечества», в противостоянии в Донбассе украинская сторона следует стратегии «сетецентрической войны» — использует СМИ как приоритетное оружие против противника, передает «ФАН».

Эксперт Алексей Леонков пояснил, что главной задачей сетецентрической войны является наличие информационного превосходства, а также выявление и уничтожение всех пунктов управления связями противника.





«Это тактика, которой следуют ВСУ, это их главная цель войны в Донбассе. Украинская армия стремится разрушить системы боевого управления воинских формирований, которые входят в корпуса ЛДНР. За счет такой системы любая армия может достичь неплохих результатов в противостоянии с противником», - сообщил Алексей Леонков.

Эксперт спрогнозировал, что в случае возобновления полномасштабных военных действий в Донбассе ход противостояния может быть схожим с войной за Нагорный Карабах.

«В целом украинская сторона уже очень хорошо изучила систему обороны защитников Донбасса, их средства вооружения — в том числе и комплексы ПВО, артиллерийские системы залпового огня. Поэтому и была выбрана тактика, которая была отработана на многочисленных учениях, особенно со странами НАТО. А НАТО в свою очередь предоставляет, прежде всего, информационное превосходство армии Украины, поскольку поставляет для ВСУ данные со своих спутников и самолетов-разведчиков», - добавил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529