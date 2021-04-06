Россия перебросила в Крым дополнительные средства ПВО ЗРК С-300 и С-400

Россия срочно перебросила в северную часть Крымского полуострова дополнительные средства ПВО С-300 и С-400. Это несколько дивизионов российских средств противовоздушной обороны. Вполне возможно, что сюда переброшены и другие комплексы противовоздушной обороны. По данным АвиаПро, речь может идти о ЗРК малой и средней дальности.

Информационный ресурс «Soha», ссылаясь на появившиеся в сети видеокадры, сообщил, что зафиксировано движение передовых ракетных систем к границе с Украиной. Как стало известно, опубликованные ресурсом «Express» кадры были сняты в Воронежской области, на границе с Луганской областью Украины.

В последние недели Россия усилила свое военное присутствие на границе с Украиной. Некоторые страны осудили агрессивную политику Москвы.

Обозреватели предполагают, что развернутые в Крыму средства ПВО будут прикрывать не только полуостров, но и ЛДНР, куда ВСУ могут вторгнуться практически в любой момент.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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