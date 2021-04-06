Россия перебросила в Крым 76-ю десантно-штурмовую дивизию

Ситуация на границе России и Украины продолжает накаляться, что заставило Москву перебросить из Пскова на защиту Крыма 76-ю десантно-штурмовую дивизию, которая в настоящий момент обеспечивает защиту российской границы от вероятного вторжения Украины.

Согласно некоторым данным, в Крыму все военные подразделения, переброшенные на полуостров с конца прошлого месяца и дислоцирующиеся здесь на постоянной основе, находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Есть неподтвержденные факты о том, что Россия проводит патрулирование границ с использованием истребительной авиации и вертолетов, пишет avia.pro .

Примечательно, что Минобороны России официальных комментариев на этот счет не дает, но эксперты отмечают, что в любом случае эскалация ситуации налицо.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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