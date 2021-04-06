Политолог рассказал о планах НАТО по захвату Калининградской области

Сегодня, 17:50

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Политолог рассказал о планах НАТО по захвату Калининградской области

Российский политолог, кандидат исторических наук и главный редактор издания «Архонт» Антон Бредихин спрогнозировал, чем может обернуться для Европы попытка НАТО атаковать Калининград. Эксперт предположил, что путем осуществления провокаций возле Крыма, в Донбассе, а также влиянием на ситуацию в Нагорном Карабах Запад пытается дестабилизировать авторитет России на мировой арене, для чего попытается «ударить» по России через Калининград. Об этом пишет «Народные Новости».

Историк Антон Бредихин указал, что Калининградской областью уже давно интересуются западные военные, которые разрабатывают стратегии по возможному захвату этой территории. Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (аффилированного с ЦРУ) Ричард Хукер в 2019 году уже заявлял, что НАТО задумывается о захвате Калининградской области, после чего главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян выступил с заявлением о разработке оперативного плана по «уничтожению» российской системы ПВО в Калининграде. В 2020 году американские стратеги продолжали разрабатывать план военной операции по захвату Калининграда и даже заявляли, что готовы занять данную территорию за трое суток. 

«США забывают, что Россия — это не Ирак. Идеи НАТО по захвату Калининграда являются полным безумием и приведут к полному фиаско американских военных», - отметили аналитики китайского издания «Sohu».

В качестве противодействия планам НАТО по захвату Калининграда Россия сформировала новую мотострелковую дивизию в составе 11-го армейского корпуса в Калининграде, а также переместила в регион несколько комплексов С-300, С-400, «Панцирь», «Бал-Э», Бастион-П», а также установок ОТРК «Искандер-М». Эксперт Антон Бредихин отметил, что теперь НАТО находится перед «смертельной дилеммой», поскольку российские войска смогут эффективно противостоять армии НАТО как в воздухе, так на суше или море.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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