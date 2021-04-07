Под Ростов переброшены мощные артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г»

Военные стянули под Ростов мощные артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г».

Военные юго-восточного округа перебросили в Неклиновский район Ростовской области мощные артиллерийские системы залпового огня «Торнадо-Г». Об этом сообщает портал privet-rostov.ru, ссылаясь на представителей ЮВО.

Как стало известно, системы поступили на вооружение артиллерийского подразделения мотострелкового соединения, базирующегося в этой местности. Территориально это вблизи от границ ДНР и ЛНР. В случае полномасштабной войны, артиллерийские системы смогут атаковать позиции ВСУ.

Отличительной особенностью «Торнадо-Г» является ее способность поражать цель на расстоянии до 100 километров, наводиться на позиции врага военными спутниками из космоса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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