Железнодорожные эшелоны с военной техникой проследовали через вокзал в Тюмени

Военная техника проследовала через вокзал в Тюмени.

На днях внимание очевидцев в Тюмени привлекли железнодорожные эшелоны, перевозившие военную технику. По их словам, двигалось 32 самоходные артиллерийские установки и еще 13 машин. Как оказалось, в регионе стартовала контрольная проверка войск. Об этом сообщает «Вслух.ру», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.

Журналисты издания выяснили, что в Центральном военном округе стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения. Маневры должны охватить 14 полигонов в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии.

Центральный военный округ включает в себя территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В него также входят и несколько заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

«Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы. Особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки», — отметил начальник пресс-службы в ЦВО Сергей Шорин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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