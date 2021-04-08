Шахназаров: Россия на Мариуполе не остановится, а украинцы это поддержат

Российский кинорежиссер, сценарист и общественный деятель Карен Шахназаров проанализировал вероятное вторжение России в конфликт на Донбассе. В эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» кинорежиссер указал, что как только случится серьезный прецедент на Украине, Москва ответит самым радикальным образом, передает «REGNUM».

В интервью с Владимиром Соловьевым прославленный российский кинорежиссер Карен Шахназаров сообщил, что при вступлении России в военное противостояние с Украиной, ВСУ будут разгромлены очень быстро — особенно если будет взят Киев. Режиссер подчеркнул, что часть украинского населения будет поддерживать намерения России, и выступит против киевского режима.

«Я уверен, что никакой партизанской войны не будет, потому что Украина — это не Афганистан. По моему мнению, правительство РФ следует тенденции особого геополитического движения, который является аналогом формирования СССР. Если Запад спровоцирует Россию серьезными санкциями, либо загонит в тупик — Россия терпеть не будет, и войдет на территорию Украины самым радикальным образом», - заявил Карен Шахназаров.

Режиссер указал, что при этом варианте российская армия точно не будет останавливаться только на Мариуполе, и как минимум займет все портовые украинские города.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529