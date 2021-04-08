Шоу Соловьева требуют закрыть из-за разжигания войны

В России разгорается скандал после высказываний, прозвучавших на шоу Владимира Соловьева о возможности применения ядерного оружия в пустыне. Политик Дмитрий Гудков опубликовал в Instagram фрагмент шоу Соловьева, на котором военный обозреватель Михаил Ходаренок высказал мнение о том, что практически любой международный конфликт с участием России можно прекратить по инициативе Москвы и для этого достаточно угрозы применить хотя бы тактическое ядерное оружие.
Гудкова увиденное шокировало, и он написал о том, что люди обсуждают, как победить рак, покорить космос или построить сверхскоростные поезда, а у пропагандиста Соловьева в повестке — нанести демонстративный ядерный удар в пустынных водах Мирового океана.
Гудков саркастически спрашивает:
«А из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет?»
«Он, видимо, намекнул на итальянскую недвижимость Соловьева, пишетСобеседник».
Пользователи сети, возмущенные высказываниями тележурналиста, поддержали Гудкова. Они осыпали его нелестными эпитетами и потребовали закрыть канал, а виллу в Италии у ведущего отобрать. Но многих возмутило еще и то, что кто-то всерьез обсуждает применение ядерного оружия. Пользователи ужасаются тому, что эксперты, которые призывают к этому, всерьез верят в то, о чем говорят.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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