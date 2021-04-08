Шоу Соловьева требуют закрыть из-за разжигания войны

В России разгорается скандал после высказываний, прозвучавших на шоу Владимира Соловьева о возможности применения ядерного оружия в пустыне. Политик Дмитрий Гудков опубликовал в Instagram фрагмент шоу Соловьева, на котором военный обозреватель Михаил Ходаренок высказал мнение о том, что практически любой международный конфликт с участием России можно прекратить по инициативе Москвы и для этого достаточно угрозы применить хотя бы тактическое ядерное оружие.

Гудкова увиденное шокировало, и он написал о том, что люди обсуждают, как победить рак, покорить космос или построить сверхскоростные поезда, а у пропагандиста Соловьева в повестке — нанести демонстративный ядерный удар в пустынных водах Мирового океана.

Гудков саркастически спрашивает:

«А из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет?»

«Он, видимо, намекнул на итальянскую недвижимость Соловьева, пишетСобеседник ».

Пользователи сети, возмущенные высказываниями тележурналиста, поддержали Гудкова. Они осыпали его нелестными эпитетами и потребовали закрыть канал, а виллу в Италии у ведущего отобрать. Но многих возмутило еще и то, что кто-то всерьез обсуждает применение ядерного оружия. Пользователи ужасаются тому, что эксперты, которые призывают к этому, всерьез верят в то, о чем говорят.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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