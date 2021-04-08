Пургин: война в Донбассе породит волну миллионов беженцев, стремящихся попасть в Россию

Вчера, 22:35

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Пургин: война в Донбассе породит волну миллионов беженцев, стремящихся попасть в Россию
Экс-первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин

Экс-первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин спрогнозировал последствия возобновления полномасштабного военного конфликта на востоке Украины. В эфире программы «Интервью» политик указал, что новая война начнется с глобальной катастрофы, которая породит волну миллионов беженцев, стремящихся попасть в Россию. Об этом информирует «Царьград».


Бывший политический деятель Донецкой Народной республики Андрей Пургин сообщил, что новое военное противостояние на Донбассе практически неизбежно — об этом говорит, в частности, стягивание украинской стороной тяжелой военной техники к линии разграничения, а также усиление обстрелов со стороны ВСУ. При этом Пургин подчеркнул, что на сегодняшний день у защитников Донбасса нет таких ресурсов, чтобы успешно противостоять 200-тысячной украинской армии, которая вплотную подступила к границам ЛДНР.

«Если штурм Донбасса начнется по инициативе ВСУ, то Донбасс может ожидать хорватский сценарий. То есть почти все население республик, в количестве 2-3 миллионов жителей будет вынуждено переселиться на территорию России. Это будет гуманитарная катастрофа вселенского масштаба, в который будет принудительно втянута и Москва — причем независимо от того, хочет она этого или нет», - заявил Андрей Пургин.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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