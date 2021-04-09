Колонна с российскими ракетными комплексами «Искандер» движется в сторону украинской границы

Сегодня, 07:55

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Колонна с российскими ракетными комплексами «Искандер» движется в сторону украинской границы

Исследователь информационно-аналитического центра Jane's Том Баллок обнаружил несколько ракетных комплексов «Искандер» в Воронежской области, которые были переброшены в регион недавно. Предположительно техника принадлежит 119-й ракетной бригаде Центрального военного округа РФ. Об этом сообщает «Дождь».

Как отметил эксперт, колонна с российскими ракетами движется в сторону украинской границы. Первая колонна комплексов «Искандер» была замечена на трассе Екатеринбург-Челябинск. Через 6 дней этот же состав обнаружили вблизи поселка Колодезный Воронежской области. В последний раз технику видели во время движения на северо-восток через село Новая Усмань.

Том Баллок утверждает, что переброска данных ракетных комплексов играет важную роль, однако не несет наступательный характер.


Отметим, что перебрасывать военную технику к украинским границам Россия начала в конце марта. Вооружение направляется в сторону Воронежской, Ростовской областей и Крыма. Аналитики утверждают, что такой концентрации российских войск у границы с Украиной не замечалось с 2015 года.

Кроме того, издание CIT уточняет, что вооруженные силы РФ сконцентрированы в полевом лагере Воронежской области примерно в 250 км от украинских рубежей. Основная часть военной техники, которая была запечатлена на видео и фото, принадлежит Центральному военному округу. На станциях Масловка и Тресвятская, расположенных в Воронеже, военные разгружаются, после чего уезжают в направлении юга.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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