Кедми: Украина только на словах готова сражаться с врагом

Сегодня, 16:20

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Кедми: Украина только на словах готова сражаться с врагом

Израильский аналитик, дипломат и политолог Яков Кедми привел прогнозы того, чем может обернуться удар украинской армии по Крымскому мосту. Эксперт предположил, что как только украинская ракета «Нептун» будет запущена в сторону Крымского моста, Россия расценит данный факт как прямой акт агрессии против себя и моментально примет соответствующие меры. 

Яков Кедми прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Киев может выпустить по Крымскому мосту крылатые ракеты «Нептун», если Россия будет продолжать «агрессию». По мнению израильского дипломата, такая рисковая авантюра будет самым необдуманным шагом со стороны Киева, поскольку Россия предпримет самый радикальный ответ. 

«Ну допустим, ударят они по Крымскому мосту, разобьют его частично или полностью. Он же будет восстановлен через несколько недель. А Киев понимает своими слабыми мозгами, что Россия сделает после этого? Неужели Украина всерьез думает, что ее армия вообще просуществует хоть сколько-то? Максимум она будет существовать до тех пор, пока ее доблестные бойцы будут бежать к ближайшей границе — причем бежать им придется очень быстро», - заявил Яков Кедми. 

Аналитик указал, что Россия может легко предотвратить атаку украинских «Нептунов» по стратегическому объекту, для чего задействует свои средства ПВО. 

«Даже попытка выстрелить по российской территории не была осуществлена. Украина только на словах бахвалится, что готова сражаться с врагом. ВСУ же боятся сделать даже один выстрел, потому что понимают, какой ответ их ждет», - добавил Кедми.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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