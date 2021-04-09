Россия может создать бесполетную зону над северным Причерноморьем

Киев в который раз заявляет, что воздушное пространство над Крымом принадлежит Украине. При этом совершенно недавно прозвучало заявление о том, что натовская авиация получила разрешение на совершение полетов в районе Крыма при выполнении маневров в формате взаимодействия Альянса с союзниками. В их числе значится и Украина.

Нагнетает Киев обстановку и переброской техники и войск к границам с Россией по направлению к полуострову, с размещением в Херсонской и Николаевской областях.

Между тем в Украине почему-то совершенно упустили из виду, что у Москвы есть все возможности для объявления в северном Причерноморье вообще бесполетной зоны, пишет «Военное обозрение».

Дислоцированные в Крыму комплексы ПВО С-400 «Триумф», а также средние и малые ЗРК, как, к примеру, «Панцирь-С1», идеально подходят для сдерживания полетов.

Кроме того, Россия располагает современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и боевой авиацией ВМФ РФ, которая не допустит нарушения воздушного пространства.

РФ, благодаря наличию современного вооружения, практически имеет гарантированную защиту от совершения провокаций на крымском направлении.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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