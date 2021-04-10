Клинцевич: Страх перед Россией сдерживает США в развязывании мировой войны

Сегодня, 10:00

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Клинцевич: Страх перед Россией сдерживает США в развязывании мировой войны

Война между Россией и США исключена, поскольку любой мало-мальски серьезный вооруженный конфликт двух ядерных держав может привести к концу человечества. Такого мнения придерживается бывший первый заместитель председателя комитета РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают Народные новости.

В ходе своего выступления на онлайн-конференции «Как и где может начаться третья мировая война» он отметил, что теоретически самым страшным возможным военным противостоянием может быть война между Штатами и РФ. К счастью, на практике подобное невозможно.


Клинцевич убежден, что провокациями Россию из равновесия не вывести. Толерантность Москвы довольно высока, и свои зубы по-настоящему она пока еще никому не показывала.

Эксперт образно назвал Россию мирно отдыхающим тигром, а страны Запада - шакалами. Они, конечно, могут попытаться провоцировать, но ответом «будет только рык, может быть удар лапой».

«Сегодня нет такой сумасшедшей страны, включая США, которые захотят по-настоящему проверить возможности тигра», — резюмировал Франц Клинцевич.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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