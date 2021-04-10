Der Tagesspiegel: Путин проверяет Запад на прочность

Сегодня, 15:30

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Der Tagesspiegel: Путин проверяет Запад на прочность

Автор немецкого издания Der Tagesspiegel озвучил способ, который, по его мнению, позволит Западу остановить российскую агрессию в отношении Украины. 

И хотя никакой «атаки» со стороны РФ на Украину не было, он заявил о необходимости объединения Европы и США для того, чтобы противостоять России, пишет ИноСМИ

По его мнению, сейчас президент РФ Владимир Путин устроипроверку Западу на прочность. Поэтому важно действовать единым фронтом, чтобы противостоять его планам. 

В публикации Der Tagesspiegel отмечается, что Путин действует так же, как и перед наступлением на Крым и Восточную Европу. И происходит это в 2 тысячах километрах от Берлина. 

Несмотря на пандемию коронавируса, которая заставила забыть о многих других проблемах, упускать из виду ситуацию на востоке Украины не стоит. Ведь сложно сказать, как далеко может зайти Россия, если ее не остановить, предполагает немецкий аналитик. 

Он не исключает, что Россия попытается захватить Мариуполь и пойдет дальше в западном направлении, чтобы создать сухопутный коридор в Крым. В 2014 году Россию остановили, не дав реализовать подобный план. Но сейчас вновь встала угроза попыток России «дойти до Днепра»

Как утверждает немецкий аналитик, Путин много лет действует под лозунгом «Посмотрим, что получится». Поэтому сложно предположить, каким будет следующий его ход. Но если реакция со стороны Европы и США будет вялой, то это только увеличит угрозу войны. 

Удержать Россию от подобных действий, по мнению автора публикации, может лишь демонстрация того, что Европа и США будут действовать совместно и готовы применить широкий спектр инструментов для оказания давления на РФ, в том числе и жесткими санкциями, и поддержкой ВСУ. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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