Reuters: Россия не готовится к войне в Донбассе, а демонстрирует силу

Сегодня, 15:40

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Reuters: Россия не готовится к войне в Донбассе, а демонстрирует силу

Одно из крупнейших международных агентств  новостей - Reuters утверждает, что скопление российских войск на границе с Украиной является лишь «демонстрацией силы», а не подготовкой к вооруженному конфликту. При этом информационный ресурс ссылается на источник в Кремле и среди донбасских ополченцев. Как отмечает собеседник агентства, Россия делает это открыто, сознательно позволяя обнаружить свои танки. Reuters подчеркивает, что Кремль, готовясь к реальной войне, делал бы это не так открыто. 

Причиной наращивания военного присутствия секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал и предстоящие выборы в России. 

По его словам, Владимир Путин хочет отвлечь внимание российских граждан от ситуации с оппозицией и  Алексеем Навальным в том числе, пишет Дождь

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал возможные сценарии, которые готовит Кремль для развязывания войны в Донбассе. Речь идет об обвинениях Украины в нарушении прав русскоязычных и массовой выдаче российских паспортов. Москва использует антиукраинскую пропаганду и распространяет ложную информацию об агрессивных планах Украины, считает Таран. Кремль стягивает войска для запугивания Украины и Запада и для того, чтобы вынудить их пойти на уступки на переговорах.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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