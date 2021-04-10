Владимир Жириновский призвал присоединить Украину к России за сутки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за присоединение Украины к России. По словам политика, Украина должна войти в состав России, хотя некоторые радикально настроенные недовольные граждане могут организовать партизанское движение.

Экс-делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Жириновский указал, что Россия способна присоединить к своему составу Украину буквально за сутки — естественно, с применением силового метода.



В эфире радио «Комсомольская правда» политик прокомментировал, что любое сопротивление со стороны ВСУ будет подавлено буквально за 24 часа, и по всей территории Украины «будут вывешены российские флаги». Глава ЛДПР предположил, что все украинские регионы, которые гипотетически могут войти в состав России, затем будут поделены на губернии — на Киевскую, Львовскую, Житомирскую и так далее.

«Второй вариант присоединения — более лояльный. Это референдум. Конечно, такое голосование может произойти в основном в юго-восточной части Украины», - отметил Жириновский.

Политик добавил, что если ВСУ рискнут штурмовать Донбасс, это может стать решающим фактором для России, которая «раз и навсегда решит украинский вопрос».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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