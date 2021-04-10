США намерены участвовать в саммите «Крымской платформы»

Соединенные Штаты намерены участвовать в саммите «Крымской платформы».

Как заявила 10 апреля временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, высокопоставленные американские чиновники выразили согласие на участие в саммите «Крымская платформа». Однако пока неизвестно, кто именно будет представлять США.

По ее словам, высокие чины из США посетят не только саммит «Крымская платформа», но и торжества в Киеве, проводимые в честь 30-летия независимости Украины.

«От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет», - заявила Квин журналистам, которые поинтересовались о возможном визите в Украину Джо Байдена на празднование Дня независимости 24 августа.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский выступил инициатором создания «Крымской платформы» с целью скоординировать на международном уровне усилия для возвращения Крыма под свою юрисдикцию. По его задумке, работа платформы начнется с так называемого инаугурационного саммита 23 августа этого года в Киеве.

Как заявили в МИД Украины, пока от всех приглашенных участников не поступят официальные согласия, их списки оглашаться не будут.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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