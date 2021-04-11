Американский разведывательный беспилотник шпионит у берегов Крыма

Сегодня, 00:15

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Американский разведывательный беспилотник шпионит у берегов Крыма

Американский беспилотник шпионит у берегов Крыма.

Как отметил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, у побережья Крыма был замечен американский стратегический разведывательный беспилотник. Причем, свои слова эксперт подкрепил данными с сайта аэронавигации «Plane Radar».

Судя по этой информации, вероятно, американские ВС у крымских берегов ведут активные наблюдения.


«Столпотворение сегодня в небе у Крыма. Разведывательный дрон США RQ4 Global Hawk с позывным Forte10. Разведывательный самолет ВМС США Lockheed EP-3E с красноречивым позывным AK47. Американский противолодочный корабль Boeing P-8A «Посейдон», - уточнил Коц.

И с иронией добавил:

«Вы там друг с другом не посталкивайтесь, а то я знаю, кто виноват будет».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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