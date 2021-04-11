The Drive признали полное доминирование российских войск над США в Черном море

В акваторию Черного моря вскоре могут войти американские эсминцы Donald Cook и Roosevelt типа Arleigh Burke.

Об этом сообщает издание The Drive.

Решение об отправке кораблей ВМС США в Черноморский регион может быть принято в случае обострения ситуации на территории Украины, о чем уже сообщили в Пентагоне.

Вашингтон предполагает, что отправив свои корабли в Черное море, США смогут получать данные об активности России на границе с Украиной. Это отроет для ВМС США возможность реактивного реагирования в случае «различные непредвиденные обстоятельства».





«Стоит отметить, что любой крупный конфликт с участием России и США в этом регионе превратит Черное море в противокорабельный ракетный тир, где российские войска будут иметь серьезное преимущество, по крайней мере, на начальном этапе», — утверждают The Drive.

Черноморский регион становится одной из самых горячих точек в противостоянии России и НАТО. Альянс пытается усилить свое влияние в этом регионе, несмотря на достаточно серьезный военный потенциал РФ. Россия же, отмечают эксперты, нарастила не только возможности своего флота, но и достаточно серьезно укрепила Крым.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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