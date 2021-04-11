Военкор Котенок: существуют неопровержимые доказательства подготовки Украины к активизации боевых действий

О неопровержимых доказательств подготовки Украиной к активизации боевых действий заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

В своем Телеграмм-канале «Военкор Котенок» он сообщил о том, что появились данные, подтверждающие то, что Киев готовится к обострению ситуации не только в Донбассе.

Так, сигналом этого, по словам военкора, является в том числе усиление группировки ВМС стран НАТО в Черном море. Даже несмотря на существование конвенции Монтрё, НАТО пытается увеличить число своих военных кораблей в черноморской акватории.





Если усиление будет идти с явным игнорированием этой конвенции, можно будет говорить о явном сигнале готовящихся провокаций. Украина может пойти на обострение конфликта, рассчитывая на поддержку Запада.

«Звучат предупреждения Козака, Косачева, Володина… Их в Киеве слушают, но могут и не принять в должное внимание. Судите сами, каков соблазн с гиканьем и завыванием убить свою «квази-страну». Гори все синем пламенем ради захватывающей энергии майдана!» - написал военкор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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