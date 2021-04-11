В Воронеже замечен наземный вариант ракетного комплекса «Калибр»

Сегодня, 09:45

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В Воронеже замечен наземный вариант ракетного комплекса «Калибр»

В России впервые с момента выхода из ДРСМД замечен наземный вариант комплекса «Калибр». Об этом сообщают некоторые СМИ.

Согласно-информации Телеграм-канала «Военный осведомитель», техника «засветилась» на дорогах Воронежа. Речь идет о комплексе «Искандер-К» с крылатыми ракетами 9М728 (Р-500), который в США считают наземным вариантом тактического ракетного комплекса «Калибр».

Отмечается, что комплекс числится за 119-ой ракетной бригадой, которая дислоцируется в поселке Еланский Свердловской области.

«В 2018 году ракета вызвала некоторые подозрения у американской стороны. Опасения связаны с тем, что в США уверены в том, что крылатая ракета 9М728 (Р-500) - это сухопутная версия «Калибра», и способна летать, мягко говоря, чуть больше чем положено договором ДРСМД (а Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности положено не более 500 километров)», - говорится в сообщении.

Представленные фото позволяют предположить, что речь на самом деле об этом комплексе.

В издании Avia.pro полагают, что если ошибки нет, то наземный вариант «Калибра» может быть испытан еще до конца этого года.

Ранее поступала информация о тестировании наземной версии «Кинжала».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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