Лукашенко желает закрыть посольства в странах Прибалтики и Польше

Сегодня, 10:40

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Лукашенко желает закрыть посольства в странах Прибалтики и Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что желал бы закрыть посольства в так называемых «недружественных странах». К таковым он причислил прибалтийские государства и Польшу. Их призывы к ЕС и США усилить давление на Минск переполнили чашу терпения Батьки, передает РИА Новости.

Осенью минувшего года Лукашенко уже отдавал распоряжение отправить домой глав посольств в Польше и Литве из-за поддержки «белорусских провокаторов, с прошлого лета дестабилизирующих обстановку в Минске». Напомним, они согласились предоставить политическое убежище сопернице Лукашенко по выборам - оппозиционерке Светлане Тихановской, а также экс-министру культуры Павлу Латушко и политику Валерию Цепкало.

Ко всему, Вильнюс и Варшава выступали за введение санкций против окружения Лукашенко. Минск отреагировал на это.

Вначале Лукашенко уведомил соседей о необходимости уменьшить количество диппредставителей в стране, а в феврале и вовсе заявил, что Белоруссия не собирается больше использовать Клайпедский морской порт Литвы для транспортировки грузов в Европу.

Стоит обратить внимание на то, что все это время представительства Белоруссии в Польше и странах Балтии продолжали работать, хотя послы и были отозваны. Но теперь Лукашенко заговорил о закрытии дипломатических представительств либо же сведению числа сотрудников дипмиссий к минимуму. Поскольку речь идет о странах, которые активно ведут «деструктивную работу против Минска».

«Зачем нам сохранять наши посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу?», - вопрошает Лукашенко.

По его мнению, все интересующие вопросы могут обсуждаться на площадках, которые предоставляют международные организации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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