Косачев: Украина нужна НАТО для того, чтобы поддерживать украинскую версию агрессии РФ

Вчера, 21:50

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Косачев: Украина нужна НАТО для того, чтобы поддерживать украинскую версию агрессии РФ

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил о главной цели НАТО в военном конфликте в Донбассе. По мнению Косачева, ключевая стратегия Альянса заключается в поддержке на плаву «украинской версии агрессии Москвы», передает «Российская газета».

Несмотря на обещания Вашингтона, что Украина в обозримом будущем может войти в состав НАТО, Константин Косачев считает, что это принципиально не так – и Украина нужна Альянсу исключительно для того, чтобы поддерживать «украинскую версию агрессии России на востоке Украины». Вице-спикер Совета Федерации отметил, что таким образом НАТО может постоянно удерживать Киев в зоне своего влияния, причем вхождения Украины в состав Альянса для этого вовсе не требуется.


«НАТО намерено провоцирует Россию на реальный военный ответ для Украины. Попутно Альянс разжигает антироссийскую позицию в Европе — и как только Москва ответит на провокации Киева, НАТО тут же заявит, что давно предупреждали о российской агрессии, и введет новые санкции. НАТО обвиняет Россию в концентрации вооружения вблизи украинских границ — хотя разъяснения этому были подробно даны на уровне двух заместителей руководителя Администрации Президента РФ - его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и спецпредставителя в Нормандской четверке Дмитрия Козака. Но НАТО продолжает обвинять Россию в неправомерных действиях и вызывать искусственный ажиотаж вокруг российской агрессии. Альянс абсолютно не заинтересован в Киеве как своем полноправном партнере — включать в состав НАТО Украину, которая несколько лет находится в состоянии разрушительной войны, конечно же, никто не планирует», - добавил Косачев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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